У Німеччині почалися розширені навчання для українських військових. Їх проводять США

У Німеччині розпочалася розширена програма підготовки українських військових. Їх навчатимуть американські інструктори.

Про це пише The Associated Press.

До Німеччини також прибув голова Обʼєднаного комітету штабів США генерал Марк Міллі. Він планує приїхати на полігон — подивитися, як тривають навчання, та переконатися, що немає розбіжностей між програмою і запланованими поставками зброї.

За його словами, протягом наступних 5—8 тижнів американці планують підготувати близько 500 українських військових. Програма включає роботу з різними видами зброї, відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів — піхоти, механізованих бригад, артилерії.

Міллі зазначив, що комплексні навчання мають зіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України і що США розраховують передати Україні нову допомогу приблизно в той час, коли військові завершать підготовку і будуть готові використовувати зброю.