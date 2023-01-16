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Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 116 тисяч російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 16 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 116 080 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 118 танків;
  • 6 204 бойові броньовані машини;
  • 2 099 артилерійських систем;
  • 438 реактивних систем залпового вогню;
  • 220 засобів протиповітряної оборони;
  • 286 літаків;
  • 276 гелікоптерів;
  • 4 870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 1 872 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 190 одиниць спеціальної техніки;
  • 749 крилатих ракет.