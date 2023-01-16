Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 116 тисяч російських окупантів

Станом на 16 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 116 080 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 118 танків;
- 6 204 бойові броньовані машини;
- 2 099 артилерійських систем;
- 438 реактивних систем залпового вогню;
- 220 засобів протиповітряної оборони;
- 286 літаків;
- 276 гелікоптерів;
- 4 870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 17 кораблів/катерів;
- 1 872 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 190 одиниць спеціальної техніки;
- 749 крилатих ракет.