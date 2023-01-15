AP: У Китаї за місяць від коронавірусу могли померти десятки тисяч людей

У Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Унаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені, багато людей помирають.

Про це пише The Associated Press.

Національна комісія з охорони здоровʼя країни повідомила, що з 8 грудня померли 5 503 людини через дихальну недостатність, спричинену вірусом, і 54 435 людей померли від інших захворювань у поєднанні з інфекцією. Середній вік померлих становить 80 років, а 90% померлих мали різні супутні захворювання.

У відомстві заявили, що ці «смерті, повʼязані з COVID-19», сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику. Водночас у Китаї запевняють, що пік уже пройдений і надалі захворюваність буде спадати.