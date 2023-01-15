AP: У Китаї за місяць від коронавірусу могли померти десятки тисяч людей

У Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Унаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені, багато людей помирають.
Про це пише The Associated Press.
Національна комісія з охорони здоровʼя країни повідомила, що з 8 грудня померли 5 503 людини через дихальну недостатність, спричинену вірусом, і 54 435 людей померли від інших захворювань у поєднанні з інфекцією. Середній вік померлих становить 80 років, а 90% померлих мали різні супутні захворювання.
У відомстві заявили, що ці «смерті, повʼязані з COVID-19», сталися в лікарнях, а це означає, що всі, хто помер вдома, не були включені в цю статистику. Водночас у Китаї запевняють, що пік уже пройдений і надалі захворюваність буде спадати.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діяли від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
- Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагають негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць. Винятками залишаються будинки для літніх людей, заклади соціального захисту та медичні, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не проводять масових тестувань на коронавірус.
- Водночас видання Bloomberg із посиланням на джерела в Національній комісії охорони здоровʼя Китаю повідомляло, що від початку грудня в країні коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення.