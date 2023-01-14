«Укрзалізниця» запускає перший швидкісний поїзд із Києва до Черкас. Інтерсіті+ № 730/729 Київ — Черкаси відправлятиметься з 20 січня щодня, крім вівторка, о 17:50 та прибуватиме до Черкас о 21:07.

Із Черкас відправлятиметься з 21 січня щодня, крім середи, о 6:33 та прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки на цей поїзд уже доступні в додатку «Укрзалізниці», в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Торік у Черкасах завершився проєкт електрифікації, який дозволить пустити через регіон швидкісний поїзд Hyundai Rotem.