ГУР: путін готується до воєнного стану

Російський диктатор путін готується до довготривалої війни проти України та переведення країни на воєнні рейки.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Розвідники заявляють, що проведені путіним заходи щодо реорганізації економіки та військово-промислового комплексу говорять про підготовку переведення росії на воєнний стан.

За даними ГУР, Кремль хоче посилити потенціал армії росії та створити умови для проведення операцій, які були сплановані на початку великої війни, але провалилися.

Спроби окупантів залучити всі військові ресурси для продовження війни, а також недавнє призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем війни проти України говорять не лише про невдачі противника, а й про підготовку до продовження повномасштабної війни, заявили в розвідці.