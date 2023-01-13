У ЄС повідомили, що лише восени офіційно оцінять, чи виконала Україна умови для початку перемовин про вступ до Євросоюзу

Європейський Союз офіційно оцінить, чи виконала Україна умови для початку перемовин про вступ до ЄС, лише восени. Але вже навесні свою оцінку там озвучать неофіційно.

Про це заявив премʼєр Швеції Ульф Крістерссон, пише Інтерфакс. Швеція наразі головує в Євросоюзі.

«Україні відомо, як відомо Європейській комісії та іншим європейським країнам, що Швеція віддана тому, щоб Україна зрештою стала країною ЄС, відповідно до існуючих правил. Ми також вражені роботою, яку виконує Україна. Щоб [Європейській комісії] доповісти [Європейській раді], є домовленість щодо усної доповіді навесні, а формальна оцінка — восени», — пояснив Крістерссон.

Водночас він зазначив, що справи України рухаються «у правильному напрямку». Крістерссон заявив, що дуже «позитивно» дивиться на це питання.