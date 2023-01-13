Bild: Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт іде у відставку

Крістіна Ламбрехт подає у відставку з посади міністра оборони Німеччини.

Про це повідомляє видання Bild із посиланням на власні джерела.

Ініціатива є власним рішенням Ламбрехт. Наразі зʼясовується точна дата відставки, наступник вже обговорюється. Після відставки Ламбрехт має право на пенсію у розмірі €5 тисяч.

Як можливий кандидат у міністри згадується парламентський комісар зі збройних сил Німеччини Єва Хегль. Відставці Ламбрехт передувала низка скандалів. Наприклад, у першому ж інтервʼю після вступу на посаду у грудні 2021 року Лабрехт заявила, що не знає звань Бундесверу. Після вторгнення росії в Україну її діяльність і слова теж неодноразово критикували.