Bild: Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт іде у відставку

Крістіна Ламбрехт подає у відставку з посади міністра оборони Німеччини.
Про це повідомляє видання Bild із посиланням на власні джерела.
Ініціатива є власним рішенням Ламбрехт. Наразі зʼясовується точна дата відставки, наступник вже обговорюється. Після відставки Ламбрехт має право на пенсію у розмірі €5 тисяч.
Як можливий кандидат у міністри згадується парламентський комісар зі збройних сил Німеччини Єва Хегль. Відставці Ламбрехт передувала низка скандалів. Наприклад, у першому ж інтервʼю після вступу на посаду у грудні 2021 року Лабрехт заявила, що не знає звань Бундесверу. Після вторгнення росії в Україну її діяльність і слова теж неодноразово критикували.
- У жовтні Ламбрехт та очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок попросили Міністерство фінансів виділити втричі більше грошей на допомогу Україні. Вони вимагали врахувати це під час погодження бюджету на наступний рік.