Мінекономіки: До проєкту «Армія відновлення» залучили вже майже 4,5 тисячі безробітних. На них виділили 29 мільйонів гривень

У Міністерстві економіки повідомили, що до проєкту «Армія відновлення» вже залучили майже 4,5 тисячі безробітних. На оплату їхньої праці виділили 29 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

«Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни та вже із січня до «Армії відновлення» долучилися майже 800 людей, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 мільйонів гривень. Загалом зі старту проєкту в кінці вересня 4,5 тисячі людей, що були тривалий час — у середньому понад чотири місяці — без роботи, отримали її. І отримують за виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6 700 гривень», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Наразі суспільно корисні роботи проводять у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській та Волинській областях. Найбільше безробітних залучили в Полтавській області — 1 257 людей, у Сумській — 887, у Київській — 809.

У Мінекономіки наголошують, що участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною та оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату. Найчастіше людей залучають до розбору завалів, відновлення житлових будинків і приміщень, облаштування та укріплення блокпостів, будівництва захисних споруд, заготівлі дров для військових і населення тощо.