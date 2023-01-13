CNN: Українські війська організовано виходять із Соледару

Українські війська почали організований відступ із Соледару (Донецька область).

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Команда журналістів, яка перебуває приблизно за 5 кілометрів від Соледару, стала свідком «організованого переміщення військ», що свідчить про вихід бійців ЗСУ з міста. Журналісти телеканалу окремо підкреслили, що серед українських військових не спостерігалося паніки.

Ситуація в Соледарі Донецької області залишається вкрай складною, там точаться майже безперервні бої. Сам Соледар — це невелике (близько 10 тис. населення згідно з даними на лютий 2022 року) місто за 10 км на північний схід від Бахмуту. Там розташоване держпідприємство «Артемсіль», найбільша в Східній та Центральній Європі компанія з виробництва кухонної солі. Завод припинив роботу ще навесні, що спричинило дефіцит солі в Україні.