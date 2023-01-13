Зміна юридичної адреси не змінює статусу. «Енергоатом» прокоментував черговий акт окупації Запорізької АЕС

Національна компанія «Енергоатом» 13 січня прокоментувала спроби російської влади легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції.

Нещодавно російська компанія «Росатом» змінила юридичну адресу станції.

«Таким чином окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до рф, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України», — заявляє «Енергоатом».

За даними регулятора, російські війська в місті-супутнику станції Енергодарі забирають у місцевих майно і, «прикриваючись потребами російської армії, рейдерять місцеві підприємства».