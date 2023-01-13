У США медиків хочуть зобовʼязати рятувати дитину, яка вижила після аборту

Палата представників США проголосувала за законопроєкт, який зобов’язує лікарів намагатися зберегти життя немовляті, яке вижило після спроби аборту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Проголосований законопроєкт передбачає штраф або позбавлення волі на термін до п’яти років медикам, які не надали медичну допомогу малюку. Йдеться саме про дітей, які народилися живими під час або після спроби аборту.

Водночас закон не передбачає покарання для матері й надає їй захист від будь-якого судового переслідування.

Утім політики та правозахисники невдоволені цим законом — вони вважають, що це може «тільки зашкодити новонародженій дитині».

Міні Тіммаражу, президентка організації NARAL, яка бореться з обмеженнями щодо абортів, зауважила, що таке рішення «дозволить політикам втручатися в особисті сімейні рішення».