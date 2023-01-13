Сили оборони ліквідували ще понад 700 окупантів

Упродовж 12 січня російська армія втратила вбитими ще 740 солдатів. Загалом за 324 дні вторгнення росіяни недорахувалися 114 130 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- танків — 3 098 (+4);
- бойових броньованих машин — 6 167 (+8);
- артилерійських систем — 2 086 (+4);
- РСЗВ — 437;
- засобів ППО — 218;
- літаків — 286 (+1);
- гелікоптерів — 276;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 865;
- крилатих ракет — 723;
- кораблів/катерів — 17;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 833 (+7);
- спеціальної техніки — 184 одиниці.
- За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Велика Новосілка Донецької області.