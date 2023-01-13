Новини

Сили оборони ліквідували ще понад 700 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 12 січня російська армія втратила вбитими ще 740 солдатів. Загалом за 324 дні вторгнення росіяни недорахувалися 114 130 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • танків — 3 098 (+4);
  • бойових броньованих машин — 6 167 (+8);
  • артилерійських систем — 2 086 (+4);
  • РСЗВ — 437;
  • засобів ППО — 218;
  • літаків — 286 (+1);
  • гелікоптерів — 276;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 865;
  • крилатих ракет — 723;
  • кораблів/катерів — 17;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 833 (+7);
  • спеціальної техніки — 184 одиниці.
  • За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Велика Новосілка Донецької області.