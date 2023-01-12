Понад 2,4 мільйона українців живуть у зруйнованих або пошкоджених будинках

Віцепремʼєр Олександр Кубраков розповів, що понад 2,4 мільйона українців наразі живуть у пошкодженому чи зруйнованому помешканні. Щодня список постраждалих людей поповнюється.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, заявки на компенсацію через «Дію» залишили вже понад 316 тисяч українців.

Уряд планує врегулювати питання компенсації людям за зруйноване житло і для цього подав законопроєкт № 7198, мета якого — встановити чіткий та зрозумілий алгоритм.

Щодо фінансування, Кубраков зазначає, що Україна сподівається на заарештовані російські активи.

«Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це складний процес, проте ми впевнені, що свого досягнемо», — зазначив він.