«Військові, яких вважали мертвими, виявилися живими». Омбудсман Лубінець розповів про перемовини з російською уповноваженою з прав людини

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів деталі перемовин із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Він повідомив, що під час розмови росія спростувала загибель деяких українських військових, яких вважали мертвими.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Лубінець розповів, що прориву в перемовинах немає, але пішла «технічна робота». Сторони обмінюються списками та інформацією.

«Є вже випадки, де наших громадян та героїв, яких вважали загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наші хлопці. Це величезний позитив», — зазначив він.

Також вони обговорювали звільнення цивільних, які перебувають у полоні ще з 2014 року. Є також перелік політвʼязнів із 158 людей, більшість з яких — кримські татари.

«Напевно, уперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають і в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення», — розповів Лубінець.