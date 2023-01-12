Верховна Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу. Законопроєкт забороняє гральному бізнесу працювати за спрощеною системою оподаткування.

За відповідний документ проголосували 303 нардепи.

Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу і забороняє перебувати на спрощеній системі оподаткування тим компаніям, які працюють e сфері грального бізнесу.

Документ набуде чинності одразу після його підписання президентом та публікації.

Верховна Рада ще 15 березня 2022 року запровадила на період воєнного стану спрощену систему оподаткування. Це означає, що сплачувати єдиний податок могли не лише фізособи-підприємці, але й великі компанії. Однак згодом громадськість почала критикувати, що на спрощену систему оподаткування перейшов і гральний бізнес. Через це до бюджету надходило значно менше коштів.