Мінреінтеграції: ДНК-експертиза загиблих в Оленівці затримується через розслідування

Затримка з ДНК-експертизою тіл загиблих в Оленівці українських військових викликана розслідуванням інших аспектів злочину.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи повʼязана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці», — пояснив представник Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.

Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста раніше вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки. Їх ідентифікація — одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Учасники засідання домовились прискорити ідентифікацію тіл, зокрема знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.