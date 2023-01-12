Петраков пішов з посади головного тренера збірної України з футболу

Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим.

Про це йдеться в заяві на сайті УАФ.

Асоціація побажала Петракову успіхів у подальшій карʼєрі та нових перемог, а Петраков подякував УАФ за можливість очолити та працювати з національною командою. Під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених мʼячів 23—13).

1 серпня 2021 року головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив про закінчення терміну контракту з національною командою. Наступного дня Українська асоціація футболу підтвердила, що Шевченко пішов з посади, а його тренерський штаб не захотів продовжувати контракт до кінця 2022 року. Тимчасовим головним тренером збірної призначили Петракова. Офіційно головним тренером збірної Петракова призначили 17 листопада 2021 року.