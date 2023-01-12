Українські журналісти виявили позиції російських військ в Опитному завдяки російським пропагандистам

Журналісти проєкту «Радіо Свобода» «Донбас.Реалії» знайшли локацію російських позицій ув селищі Опитне, розташованому на південний схід від Бахмуту. Туди прибули кореспонденти російського пропагандистського каналу RT.

Позиції розташовані в одній зі зруйнованих багатоповерхівок. Звідти російські військові ведуть вогонь і розповідають про роботу українського снайпера. Видно та чути вогонь артилерії. Відповідні відео пропагандисти оприлюднили 12 січня.

Журналісти вивчили, як переміщуються російські військові в цій місцевості та після прильотів навколо, і дійшли висновку, що в межі Бахмуту загарбники не просунулися.