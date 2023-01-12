Саміт миру, ініційований Зеленським, відбудеться 24 лютого у штаб-квартирі ООН

Глобальний саміт миру, який Україна запропонувала провести за посередництвом генсека ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого у штаб-квартирі організації у Нью-Йорку.

Про це агентству Anadolu повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Боднар зазначив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу. Він нагадав, що президент Володимир Зеленський на саміті «Великої двадцятки» (G20) окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території, сказав він.

При цьому посол зазначив, що надія на досягнення миру є, але це можливо тільки в тому випадку, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на Москву, вимагаючи припинення військової активності.

Український посол наголосив на значущості забезпечення територіальної цілісності України. «Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни», — додав Боднар.