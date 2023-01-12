«Вагнерівці» заявили про загибель зниклих біля Соледару британських волонтерів. Дипломати це не підтверджують

Бойовики з «ПВК Вагнера» заявили про загибель зниклих на Бахмутському напрямку британських волонтерів Ендрю Бегшоу та Крістофера Перрі.

Про це повідомляє BBC з посиланням на близьку до бойовиків групу.

Найманці також опублікували документи волонтерів, заявивши, що знайшли тіло одного з них. Бегшоу та Перрі працювали на Донеччині як волонтери, допомагаючи евакуювати людей з лінії фронту. Вранці 6 січня вони виїхали з Краматорська в бік Соледару, і зв’язок із ними обірвався.

У МЗС Великої Британії знають про заяву «вагнерівців», але поки що там не можуть ані підтвердити, ані спростувати смерть волонтерів.

Telegram-канал Grey Zone, який повʼязують з «ПВК Вагнера» заявив, що знайшли тіло саме Перрі.