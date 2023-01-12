Енергетики вже відновили 55% пошкоджених обʼєктів інфраструктури

Енергетики разом з місцевою владою та комунальниками відновили понад 55% зруйнованих та пошкоджених російським агресором обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом обʼєктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло», — зауважив він.

За словами Чернишова, там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки вже забезпечені теплом у повному обсязі.

«Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обовʼязково пройдемо і другу», — резюмував він.