Енергетики вже відновили 55% пошкоджених обʼєктів інфраструктури

Енергетики разом з місцевою владою та комунальниками відновили понад 55% зруйнованих та пошкоджених російським агресором обʼєктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
«Попри обстріли, місцева влада, комунальники та енергетики вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом обʼєктів інфраструктури, які дають нам змогу постачати українцям тепло», — зауважив він.
За словами Чернишова, там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки вже забезпечені теплом у повному обсязі.
«Як би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обовʼязково пройдемо і другу», — резюмував він.
- Енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження обʼєктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру почалися з 10 жовтня.