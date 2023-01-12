Росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати Донеччину. У Соледарській громаді загинула людина

Уночі та вранці 12 січня російські окупанти обстрілювали лінію фронту в Донецькій області.

За даними голови ОВА Павла Кириленка, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар — там пошкоджені шість будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки. Жертв не було.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко Донецька ОДА

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали Курахівську громаду. У Кураховому російські снаряди влучили в адмінбудівлю, три багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці обстріл пошкодив двоповерхівку та приватний будинок. Зранку росіяни знову били по Кураховому, а вночі — по Марʼїнці, Авдіївці та околицях Очеретинської громади.

У Парасковіївці Соледарської громади через російські обстріли загинула людина. У місті Соледар тривають інтенсивні обстріли.

Крім того, вдень 11 січня під обстріл потрапила Костянтинівська громада. Снаряди пошкодили дорогу, люди не постраждали.

На Лисичанському напрямку обстріл зруйнував три будинки в Лимані, також під вогонь росіян потрапив Сіверськ. Жертв не було.