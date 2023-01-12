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ЗСУ ліквідували ще понад 400 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 11 січня російська армія втратила вбитими ще 430 солдатів. Загалом за 323 дні вторгнення росіяни недорахувалися 113 990 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • танків — 3 094;
  • бойових броньованих машин — 6 159;
  • артилерійських систем — 2 082 (+2);
  • РСЗВ — 437;
  • засобів ППО — 218 (+1);
  • літаків — 285;
  • гелікоптерів — 276 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 865 (+3);
  • крилатих ракет — 723;
  • кораблів /катерів — 17;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 826;
  • спеціальної техніки — 184 одиниці.