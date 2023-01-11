Посол України в Туреччині спростував інформацію про передачу турками касетних боєприпасів українській армії

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував інформацію про те, що турки передали Україні касетні боєприпаси.
Про це він написав у своєму Twitter.
Він зазначив, що такі публікації лише шкодять українсько-турецьким відносинам.
«Новина про те, що Туреччина нібито постачає Україні касетні боєприпаси, — це новина, спеціально створена для підриву відносин між Туреччиною та Україною та створення поганого іміджу України та Туреччини у світі», — пояснив посол.
- Видання Foreign Policy повідомило, що Туреччина постачає Україні кластерні боєприпаси американського виробництва часів Холодної війни. Американські та європейські ексчиновники, знайомі з цим питанням, розповіли виданню, що поставки вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) розпочалися в листопаді 2022 року, але Туреччина намагалася приховати цей факт. При цьому залишається незрозумілим, чи Україна використовувала отримані боєприпаси в бою.