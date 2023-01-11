Посол України в Туреччині спростував інформацію про передачу турками касетних боєприпасів українській армії

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував інформацію про те, що турки передали Україні касетні боєприпаси.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що такі публікації лише шкодять українсько-турецьким відносинам.

«Новина про те, що Туреччина нібито постачає Україні касетні боєприпаси, — це новина, спеціально створена для підриву відносин між Туреччиною та Україною та створення поганого іміджу України та Туреччини у світі», — пояснив посол.