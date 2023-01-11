Пʼятьом кримським татарам дали по 13 років колонії у справі «Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив пʼятьох кримських татар, звинувачених у причетності до забороненої в росії організації «Хізб ут-Тахрір». Їм дали по 13 років колонії.

Про це повідомляє правозахисна організація «Кримська солідарність».

Алім Карімов, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Джеміль Гафаров і Сервет Газієв потрапили під суд за статтею про діяльність терористичної організації та приготуванні до насильницького захоплення влади.

«Кримська солідарність» зазначає, що ні зброї, ні вибухівки у них не знайшли, а в основу справи лягли свідчення «таємного свідка».

Газієв і Гафаров — люди похилого віку, які страждають від багатьох захворювань. У 60-річного Гафарова інвалідність ІІ групи, а 62-річний Газієв переніс мікроінсульт у СІЗО, унаслідок чого у нього порушилось мовлення. У госпіталізації чоловікові відмовили.