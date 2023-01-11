Росія знову змінила командувача всіх своїх військ в Україні. Тепер ними керуватиме очільник Генштабу Герасимов

У росії знову змінили командувача всіх своїх окупаційних військ в Україні. Тепер ними керуватиме очільник Генерального штабу армії рф Валерій Герасимов.

Про це пише Интерфакс.

Водночас колишній командувач російських військ в Україні, генерал Сергій Суровікін стане заступником Герасимова. Також заступниками Герасимова будуть командувач Сухопутних військ росії Олег Салюков і заступник очільника Генштабу Олексій Кім.

У російському Міноборони заявили, що зміни в командуванні повʼязані з «розширенням масштабу завдань» і необхідністю більше координувати роди та види військ.