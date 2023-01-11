Після аварії російський космічний корабель «Союз» поверннеться на Землю без екіпажу

Російське космічне агентство вирішило повернути на Землю пристикований до Міжнародної космічної станції російський корабель «Союз МС-22». Після аварії він повернеться без екіпажу.
Про це «Роскосмос» повідомив у Telegram-каналі.
Космонавти Сергій Прокопʼєв, Дмитро Пєтєлін та астронавт Франциско Рубіо залишаться на МКС. Їх повернуть на Землю на кораблі «Союз МС-23», який планують запустити 20 лютого 2023 року у безпілотному режимі.
Раніше передбачалося, що 16 березня космонавти «Роскосмосу» Олег Кононенко та Микола Чуб, а також астронавт NASA Лорал ОʼХара вирушать на цьому кораблі на Міжнародну космічну станцію.
- 14 грудня значний витік охолоджувальної рідини з корабля «Союз», пристикованого до Міжнародної космічної станції, змусив російських космонавтів скасувати вихід у відкритий космос. Це сталося за 1 годину 40 хвилин до того, як Сергій Прокоп’єв і Дмитро Петєлін мали вийти у відкритий космос.
- У «Роскосмосі» стверджують, що пошкодження радіатора сталося через удар метеороїду.
- Це був уже другий випадок, коли Прокопʼєву і Петєліну довелося скасувати вихід у космос. 24 листопада, коли вони готувалися до виходу з космічної станції, була виявлена проблема з насосом водяного охолоджувача на скафандрі Прокопʼєва «Орлан».