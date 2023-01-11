Після аварії російський космічний корабель «Союз» поверннеться на Землю без екіпажу

Російське космічне агентство вирішило повернути на Землю пристикований до Міжнародної космічної станції російський корабель «Союз МС-22». Після аварії він повернеться без екіпажу.

Про це «Роскосмос» повідомив у Telegram-каналі.

Космонавти Сергій Прокопʼєв, Дмитро Пєтєлін та астронавт Франциско Рубіо залишаться на МКС. Їх повернуть на Землю на кораблі «Союз МС-23», який планують запустити 20 лютого 2023 року у безпілотному режимі.

Раніше передбачалося, що 16 березня космонавти «Роскосмосу» Олег Кононенко та Микола Чуб, а також астронавт NASA Лорал ОʼХара вирушать на цьому кораблі на Міжнародну космічну станцію.