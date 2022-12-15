Російські космонавти не змогли вийти у відкритий космос через витік у системі охолодження корабля «Союз»

Значний витік охолоджуючої рідини з корабля «Союз», пристикованого до Міжнародної космічної станції, змусив російських космонавтів скасувати вихід у відкритий космос.

Про це пише Space.com.

Уперше витік виявили у середу 14 грудня. Це сталося за 1 годину 40 хвилин до того, як Сергій Прокоп’єв і Дмитро Петєлін мали вийти у відкритий космос. На той момент російські космонавти вже надягли скафандри та скинули тиск у шлюзовому затворі, щоб почати політ, який мав тривати 6 годин 40 хвилин.

Камери на зовнішній стороні космічної станції показали постійний потік, який виходив з корабля «Союз» у космос. Хоча це ще не підтверджено, вважають, що джерелом витоку стала зовнішня система охолодження, розташована поблизу кормової частини корабля. Ось як це виглядало:

NASA

Речник NASA Роб Навіас зазначив, що причина витоку достеменно невідома. Диспетчери польотів запевнили космонавтів, що Міжнародна космічна станція в безпеці. Однак витік тривав щонайменше три години. NASA припинило пряму трансляцію цього інциденту і пообіцяло публікувати оновлення у блозі та соцмережах.

Це був уже другий випадок, коли Прокопʼєву і Петєліну довелося скасувати вихід у космос. 24 листопада, коли вони готувалися до виходу з космічної станції, була виявлена проблема з насосом водяного охолоджувача на скафандрі Прокопʼєва «Орлан».