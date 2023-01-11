The Guardian: У складі «ПВК Вагнера» воює чверть російських військових в Україні

Кожний четвертий росіянин, який воює в Україні, завербований «ПВК Вагнера».

Про це пише The Guardian із посиланням на анонімного представника західної розвідки.

«ПВК Вагнера», заснована «кухарем путіна» Євгеном Пригожиним, відіграє все більш значущу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання. Водночас посадовець оцінює ефективність «вагнерівців» на Бахмутському напрямку як обмежену та вважає темпи їхнього просування повільними. За його словами, бойовикам «ПВК Вагнера» «іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок».