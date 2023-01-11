The Guardian: У складі «ПВК Вагнера» воює чверть російських військових в Україні

Кожний четвертий росіянин, який воює в Україні, завербований «ПВК Вагнера».
Про це пише The Guardian із посиланням на анонімного представника західної розвідки.
«ПВК Вагнера», заснована «кухарем путіна» Євгеном Пригожиним, відіграє все більш значущу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання. Водночас посадовець оцінює ефективність «вагнерівців» на Бахмутському напрямку як обмежену та вважає темпи їхнього просування повільними. За його словами, бойовикам «ПВК Вагнера» «іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок».
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають й у США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння».
- 6 січня агентство Reuters із посиланням на посадовця з Білого дому писало, що «ПВК Вагнера» наразі має приблизно 50 тисяч найманців. Із них уже понад 4 100 убиті та 10 тисяч поранені. Понад тисячу найманців ліквідовані в період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмуту.