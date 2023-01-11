ЗМІ: Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси

Туреччина постачає Україні кластерні боєприпаси американського виробництва часів Холодної війни.

Про це пише Foreign Policy.

Американські та європейські ексчиновники, знайомі з цим питанням, розповіли виданню, що постачання вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) розпочалося у листопаді 2022 року, але Туреччина намагалася приховати цей факт. При цьому залишається незрозумілим, чи Україна використовувала отримані боєприпаси в бою.

Касетні боєприпаси DPICM можна використовувати зі стандартними артилерійськими снарядами. Вони в 5–10 разів смертоносніші, ніж стандартні осколково-фугасні снаряди, раніше поставлені Україні США. Касетні снаряди також можуть допомогти Україні зі знищенням російських загороджень на Донбасі. Однак їхній головний мінус полягає в тому, що після пострілу багато зарядів не вибухають і розлітаються на велику територію. Це може становити небезпеку для цивільного населення ще багато років після війни.

Використання касетних боєприпасів заборонено Конвенцією від 2010 року, її підписали понад сто країн. Однак Україна, Туреччина, росія та США до неї не приєдналися. Раніше телеканал CNN повідомляв, що Україна запросила касетні боєприпаси у США. Американська влада вже кілька місяців розмірковує над «одним із найсуперечливіших запитів» і досі його не відхилила.