СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва.

Метою заходів є перевірка та посилення захисту важливих державних обʼєктів, а також підвищення безпеки керівництва держави. СБУ проводить перевірку разом з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

Силовики оглядають територію та окремі приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів. Також вони перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому посилено режимні заходи в Печерському районі.

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належно реагувати на дії та вимоги правоохоронців.