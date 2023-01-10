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Із початку вторгнення росії поліція зафіксувала загибель понад 16 тисяч цивільних

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Із початку повномасштабного російського вторгнення на території України виявили 16 502 загиблих.

Про це пише Центр прав людини ZMINA з посиланням на відповідь Національної поліції.

Зокрема:

  • у Донецькій — 4 746 загиблих;
  • у Харківській — 3 784;
  • у Миколаївській — 2 207;
  • у Київській — 2 072;
  • у Чернігівській — 899;
  • у Луганській — 815;
  • у Херсонській — 686;
  • у Сумській — 341;
  • у Житомирській — 283;
  • у Запорізькій — 66.

На деокупованих територіях виявили 21 масове поховання, з них у Донецькій області — три (ексгумовані тіла 278 цивільних і 37 військовослужбовців ЗСУ), у Київській — 14 (ексгумовані тіла 177 людей), у Харківській — два (ексгумовані тіла 451 цивільної людини та 44 військовослужбовців ЗСУ), у Херсонській — два (ексгумовані тіла 46 людей).