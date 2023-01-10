G7 та Євросоюз хочуть ввести цінову межу на російські нафтопродукти

Країни «Великої сімки» та Євросоюз планують запровадити цінову межу на російські нафтопродукти. Санкції проти них запрацюють з лютого 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Наразі в ЄС і G7 обговорюють можливість ввести дві цінові межі: одну на ті нафтопродукти, які продаються за високими цінами, а другу на ті, що продаються зі знижками.

Із 5 лютого запрацюють санкції Євросоюзу на імпорт російських нафтопродуктів. Також там хочуть обмежити російський експорт у треті країни, запровадивши цінову межу. Вона стосуватиметься дизелю, лігроїну та мазуту.

Такий механізм щодо нафтопродуктів реалізувати складніше, аніж щодо нафти. Є нафтопродукти, які традиційно торгуються дорожче за нафту, а є такі, що продають зі знижкою. У Європі деякі посадовці були занепокоєні нестачею дизелю минулого року, але експерти запевняють, що ринок адаптується до нових умов.

Зокрема, може відбутися перерозподіл поставок нафтопродуктів — росія почне поставляти їх більше в Африку та Латинську Америку замість Європи, а США та країни Близького Сходу навпаки — до Європи.