Російська нафта продається вдвічі дешевше за світовий орієнтир

Російська нафта продається за вдвічі нижчою ціною, ніж на світових ринках.

Про це пише Bloomberg.

Сира нафта марки Urals коштує $37,80 за барель у порту Приморська. Глобальний орієнтир — марка Brent — торгується на рівні $78,57. Показник Urals також значно нижчий від цінової межі, яку країни «Великої сімки» запровадили на російську нафту. Вона становить $60 за барель.

Обмеження на російську нафту почали діяти 5 грудня 2022 року. Запроваджена межа цін дозволяє відвантажувати російську нафту до третіх країн морським шляхом, використовуючи танкери країн «сімки» або ЄС, страхові компанії та кредитні установи, лише за умови, що вантаж купується за ціною, не вищою за встановлену верхню межу. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах «Великої сімки» або Євросоюзу, обмеження має ускладнити росії можливість продавати свою нафту за вищою ціною.