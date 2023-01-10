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Кабмін: Програма обміну старих ламп на енергозбережувальні стартує з 16 січня

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Уряд України з 16 січня розпочне програму обміну старих ламп розжарювання на нові енергозбережувальні LED-лампи. Цей обмін буде безкоштовним.

Про це заявив премʼєр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, на першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього за два тижні проєкт запустять по всій Україні.

Кожен українець матиме змогу подати заявку на заміну ламп через портал «Дія». Пʼять нових LED-ламп можна отримати у найближчому відділені «Укрпошти».

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