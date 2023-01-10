Кабмін: Програма обміну старих ламп на енергозбережувальні стартує з 16 січня

Уряд України з 16 січня розпочне програму обміну старих ламп розжарювання на нові енергозбережувальні LED-лампи. Цей обмін буде безкоштовним.
Про це заявив премʼєр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За його словами, на першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього за два тижні проєкт запустять по всій Україні.
Кожен українець матиме змогу подати заявку на заміну ламп через портал «Дія». Пʼять нових LED-ламп можна отримати у найближчому відділені «Укрпошти».
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