Кабмін: Програма обміну старих ламп на енергозбережувальні стартує з 16 січня

Уряд України з 16 січня розпочне програму обміну старих ламп розжарювання на нові енергозбережувальні LED-лампи. Цей обмін буде безкоштовним.

Про це заявив премʼєр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, на першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього за два тижні проєкт запустять по всій Україні.

Кожен українець матиме змогу подати заявку на заміну ламп через портал «Дія». Пʼять нових LED-ламп можна отримати у найближчому відділені «Укрпошти».