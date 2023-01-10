У Абрамовича знайшли близько десяти суден, про які раніше не було відомо

Журналісти-розслідувачі Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) зʼясували, що російський олігарх Роман Абрамович приховано володіє щонайменше 10 яхтами та суднами через офшорні компанії та трасти.

Про це повідомляє Forbes.

Документи надійшли від кіпрської компанії MeritServus, якою користуються російські олігархи. Згідно з ними, Абрамович передав право власності на 10 офшорних трастів з активами на мільярди доларів своїм семи дітям на початку лютого 2022 року, за три тижні до російського вторгнення в Україну.

Forbes ідентифікував десять суден, які належать Абрамовичу і які раніше не приписувалися йому, в результаті чого загальна кількість яхт та суден, якими володіє олігарх, склала 16. Вісім кораблів є невеликими суднами, які використовуються для обслуговування яхти Eclipse вартістю у $427 мільйонів, яку Абрамович побудував у 2010 році. Eclipse наразі пришвартована в турецькому порту Бодрум разом із ще трьома яхтами Абрамовича.

Крім суден обслуговування, серед активів родини Абрамовича знайшли 12-метровий катер Umbra A, який оцінюється $1 млн, та 24-метрова яхта Kewpie вартістю $3 млн.

Яхта Kewpie зареєстрована на Бермудських островах і наразі розташована на французькій заморській території Сен-Бартелемі в Карибському морі. Це означає, що судно можуть заморозити, тому що Абрамович перебуває під санкціями Євросоюзу.

Абрамович 10 березня 2022 року був включений до списку санкцій Великої Британії. Пізніше, 15 березня, рестрикції щодо підприємця запровадив Європейський Союз. Разом з тим, США не стали запроваджувати санкції проти Абрамовича після консультацій американського президента Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського. Бізнесмен фігурував як неофіційний посередник при спробі організувати мирні переговори.

Уряд Канади 19 грудня 2022 року оголосив про початок процесу арешту і конфіскацію активів на суму $26 млн компанії Granite Capital Holdings Ltd, яка належить Абрамовичу, який перебуває під санкціями.