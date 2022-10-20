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Роман Абрамович та брати Ротенберги. Україна запровадила санкції проти російських олігархів та компаній

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський підписав два укази (перший, другий) щодо санкцій проти російських олігархів і російських компаній. Санкції запровадили терміном на 10 років.

У списку 2 507 людей, зокрема:

  • Міхельсон Леонід Вікторович — великий акціонер російської газової компанії «Новатек»;
  • Абрамович Роман Аркадійович — мільярдер, бізнесмен та політичний діяч;
  • Керімов Сулейман Абусаїдович — олігарх, мільярдер, який має тісні звʼязки з путіним;
  • Ротенберг Аркадій Романович — підприємець, мільярдер, близький соратник путіна;
  • Ротенберг Борис Романович — підприємець, віцепрезидент Федерації дзюдо росії;
  • Ротенберг Ігор Аркадійович — один найбагатших бізнесменів росії;
  • Ротенберг Борис Борисович — футболіст, син Бориса Романовича Ротенберга;
  • Ротенберг Каріна Юріївна — дружина Бориса Романовича Ротенберга;
  • Фрідман Катерина Михайлівна — донька засновника і власника «Альфа-груп» Михайла Фрідмана;
  • Фрідман Лариса Михайлівна — донька засновника і власника «Альфа-груп» Михайла Фрідмана;
  • Федун Леонід Арнольдович — віцепрезидент компанії «Лукойл»;
  • Харитонін Віктор Володимирович — мільярдер, наближений до віцепремʼєр-міністра росії Тетяни Голікової та її чоловіка Віктора Христенка;
  • Буйнов Микола Михайлович — співзасновник Іркутської нафтової компанії, найбільшої приватної нафтової компанії в росії;
  • Батуріна Олена Миколаївна — мільярдер, дружина покійного мера Москви Юрія Лужкова;
  • Лужкова Олена Юріївна — її донька;
  • Касперський Євгеній Валентинович — контролює «Лабораторію Касперського», компанію, що займається ІТ-безпекою.

Із компаній та підприємств під санкціями опинились:

  • Альфа-банк;
  • Російський фонд прямих інвестицій;
  • «Алроса» — займається видобутком алмазів;
  • акціонерне товариство «Раменський приладобудівний завод»;
  • «Газпром нафта шельф».

Ці санкції 19 жовтня анонсував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, ще щодо однієї людини санкції відтермінували на певний проміжок часу: «Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств».