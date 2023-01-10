ЄС і НАТО підписали третю декларацію про співпрацю

Європейський Союз та НАТО на тлі російського вторгнення в Україну підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство.

Про це в ході брифінгу оголосив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

У церемонії підписання, що відбулася у брюссельській штаб-квартирі Альянсу, взяли участь генсекретар НАТО Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Це третя декларація про партнерство — першу підписали у 2016 році, а другу — у 2018-му.

У цьогорічному документі зазначається, що російська агресія стала ключовим викликом євроатлантичній безпеці та стабільності.

«Путін хотів за кілька днів захопити Україну та розділити нас. В обох випадках він явно зазнав невдачі», — заявив Столтенберг і додав, що московський режим хоче контролювати своїх сусідів і бачить загрозу у демократії та свободі.

«Це має довгострокові наслідки для нашої безпеки. Ми маємо продовжувати зміцнювати євроатлантичний звʼязок, НАТО, ми повинні зміцнювати партнерство між НАТО та ЄС та підтримувати Україну», — сказав він.

Фон дер Ляйєн, своєю чергою, анонсувала нові санкції ЄС проти країн, які допомагають росії у війні.