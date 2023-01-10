В Очакові росія пробила «Кинджалом» склад протикорабельних мін часів Другої світової війни

Напередодні під час обстрілу Очакова росіяни влучили у склад протикорабельних мін часів Другої світової війни.

Про це, пояснюючи потужний вибух на березі Чорного моря, розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Не хотіли про це говорити, але розповім. Там поруч із військовою частиною, яку обстрілювали місяцями, був склад старих-старих мін, протикорабельних, часів Другої світової війни. І їх залили бетоном — зробили такий собі «могильник», — зазначив він.

За його словами, росіяни вирішили, що це склад боєприпасів, тому методично обстрілювали його і от учора вони випустили два «Кинджали». Пробивши метр бетону, військової шкоди Україні вони не завдали, а от людям шибки повибивало. За попередніми даними, вибуховою хвилею значно пошкоджені вікна та дахи понад 200 житлових будинків, адміністративні будівлі, обʼєкти соціальної інфраструктури. Загалом у більшій частині міста пошкоджено вікна та покрівлі будівель.

Найбільше людей налякав гучний звук, який чули навіть миколаївці, котрі проживають далеко від епіцентру вибуху.