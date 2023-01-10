Сильний вітер та холод збільшують дефіцит електрики — в «Укренерго» закликають економити

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії через низьку температуру, посилену сильним вітром. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня.

Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, зокрема уночі, повідомила пресслужба «Укренерго».

Для забезпечення балансу в енергосистемі області отримали ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби — з 00:00 до 24:00.

«На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення», — зазначили у компанії.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу — там уже працюють ремонтні бригади.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б цілковито покрити потребу в електроенергії.