За добу окупанти втратили в Україні понад 700 військових

Упродовж 9 січня російська армія втратила вбитими ще 710 солдатів. Загалом за 321 день вторгнення росіяни недорахувалися 112 470 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

танків — 3 084 (+4);

бойових броньованих машин — 6 154 (+7);

артилерійських систем — 2 073 (+4);

РСЗВ — 434;

засобів ППО — 217;

літаків — 285;

гелікоптерів — 275 (+3);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 860 (+4);

крилатих ракет — 723;

кораблів /катерів — 17;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 817 (+8);

спеціальної техніки — 183 одиниці.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Марʼїнка і Побєда Донецької області.