Новини

За добу окупанти втратили в Україні понад 700 військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 9 січня російська армія втратила вбитими ще 710 солдатів. Загалом за 321 день вторгнення росіяни недорахувалися 112 470 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • танків — 3 084 (+4);
  • бойових броньованих машин — 6 154 (+7);
  • артилерійських систем — 2 073 (+4);
  • РСЗВ — 434;
  • засобів ППО — 217;
  • літаків — 285;
  • гелікоптерів — 275 (+3);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 860 (+4);
  • крилатих ракет — 723;
  • кораблів /катерів — 17;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 817 (+8);
  • спеціальної техніки — 183 одиниці.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Марʼїнка і Побєда Донецької області.