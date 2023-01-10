За добу окупанти втратили в Україні понад 700 військових

Упродовж 9 січня російська армія втратила вбитими ще 710 солдатів. Загалом за 321 день вторгнення росіяни недорахувалися 112 470 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- танків — 3 084 (+4);
- бойових броньованих машин — 6 154 (+7);
- артилерійських систем — 2 073 (+4);
- РСЗВ — 434;
- засобів ППО — 217;
- літаків — 285;
- гелікоптерів — 275 (+3);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 860 (+4);
- крилатих ракет — 723;
- кораблів /катерів — 17;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 817 (+8);
- спеціальної техніки — 183 одиниці.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Марʼїнка і Побєда Донецької області.