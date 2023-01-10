США сформували надійний план допомоги Україні на 2023 рік

Білий дім на 2023 рік має надійний план допомоги Україні у військовій, гуманітарній, економічній та енергетичній сферах.

Про це запевнив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, коментуючи питання про нібито розбіжності між демократами та республіканцями щодо підтримки України.

За його словами, більшість американців підтримують Україну — на цю підтримку спираються і демократи, і республіканці, тож розмови про глибокі розбіжності з цього питання недоречні.

Салліван каже, що США мають надійний і підтверджений план допомоги Україні. Він нагадав, що Білий дім просив виділити на допомогу Україні у 2023 році $37 млрд, але Конгрес США збільшив цю суму до $45 млрд.

«Ми починаємо їх виділяти, і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували або забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну, є підтвердженою і непохитною протягом усього 2023 року», — сказав Салліван.