Швеція передасть Україні артилерійські системи Archer

Швеція передасть Україні самохідні артилерійські системи Archer.

Про це заявили шведський премʼєр-міністр Ульф Крістерссон і голова МЗС Тобіас Більстрем. Вони кажуть, що цей процес на етапі планування.

За словами Крістерссон, передача Archer «була і залишається пріоритетом» з боку Швеції. Більстрем заявив, що наразі йдуть перемовини з низкою інших країн, які виробляють компоненти для Archer. Влада очікує позитивний результат протягом 6—8 тижнів.