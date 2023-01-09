Міноборони: Росіяни почали новий потужний штурм Соледару

Росіяни почали новий потужний штурм Соледару, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ворог перегрупувався, відновив втрати і змінив тактику. Задіяна велика кількість штурмових груп, сформованих із найкращих резервів «вагнерівців». Активно працює артилерія. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини.

«Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі», — написала Маляр в Telegram.

Речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий казав в ефірі телемарафону, що Бахмутський напрямок наразі є найгарячішою ділянкою фронту. Говорячи про Соледар, Череватий заявив, що він «фактично зруйнований», але там досі є люди, попри заклики влади евакуюватися.

Він додав, що на цьому напрямку воюють «набагато професійніші» російські найманці «ПВК Вагнера».

«Вони мають суттєву підготовку в таких підрозділах, як ФСБ, МВС, спецназ Головного розвідувального управління Міноборони росії. Тому що, якщо раніше для таких накатів і масових атак вони використовували здебільшого колишніх вʼязнів, то саме на Соледарі вони зібрали найбільш професійну частину, яку використовують для прориву нашої оборони», — заявив Череватий.