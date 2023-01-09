Окупанти обстріляли портову інфраструктуру Очакова, є поранені

Російській окупаційні війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Очакова (Миколаївська область).

Про це «Бабелю» повідомила начальник обʼєднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Обстріл вівся реактивними системами залпового вогню. Зруйновано кілька адмінбудівель, пошкоджені житлові будинки та міська лікарня. Голова області Віталій Кім повідомив про 8 поранених. Постраждалі, за його словами, продовжують звертатися по медичну допомогу.

Начальник поліції області Сергій Шайхет повідомив, що в результаті обстрілу постраждали понад 50 житлових обʼєктів.