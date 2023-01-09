Війська росії обстріляли Херсон з мінометів. Загинула одна людина

Російська армія вдарила по житлових кварталах Херсону. Загинула одна людина.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Ярослав Янушевич.

За його словами, ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів. Її госпіталізували.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що російський снаряд влучив поблизу одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він загинув на місці.

За попередньою інформацією, росіяни стріляли по Херсону з мінометів.