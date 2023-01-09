В Україні кримського депутата засудили до 12 років вʼязниці. У 2014 році він сприяв окупації півострова

Український суд визнав депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що 2014 році засуджений спільно з іншими депутатами кримського парламенту проголосував за прийняття незаконних постанов.

Зокрема, цей депутат голосував за проведення «загальнокримського референдуму» та за постанову «Про декларацію про незалежність АР Крим та міста Севастополя», що передбачала «входження Криму до складу росії».

Також колишній депутат проголосував за прийняття постанови про «Незалежність Криму» та «Правонаступництво Республіки Крим», попри те що Верховна Рада припинила його повноваження.