Spiegel: Німеччина передасть Україні БМП Marder з власних запасів

Бундесвер має на озброєнні близько 370 бронетранспортерів Marder, з них 40 БМП Німеччина пообіцяла надати Україні. Тобто країні доведеться вилучити цю зброю з власних запасів.

Про це повідомляє Spiegel.

Про постачання 40 БМП Києву Берлін оголосив 5 січня. За обіцянкою німецької влади, поставку мають здійснити до кінця березня. За даними Spiegel, у оборонного концерну Rheinmetall є близько 60 списаних БМП Marder, які можна переобладнати, але на модернізацію потрібно надто багато часу.

Spiegel пише, що метушня довкола передачі БМП Україні повʼязана з тим, що Бундесвер до останнього тримав цей факт у таємниці. До цього Німеччина кілька разів відмовлялася передати ці машини Києву. Армія та військова промисловість Німеччини були попереджені про це лише на початку 2023 року.

«Оскільки уряд не підготувався до найближчих поставок БМП Marder, Бундесверу тепер доводиться спустошувати свої склади, які й так погано укомплектовані. Далекоглядна політика працює по-іншому», — розкритикував дії німецької влади заступник голови Комітету оборони Хеннінг Отте.