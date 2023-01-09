Астрономи сфотографували комету, яка пролітає повз Землю вперше за 50 тисяч років

Астрофотографи зробили знімки комети C/2022 E3 ZTF, яка пролітає повз Землю вперше за 50 тисяч років. У лютому 2023 року її можна буде побачити на небі неозброєним оком.

Про це пише Space.com.

Вперше цю комету виявили в березні 2022 року за допомогою інструментів Zwicky Transient Facility Паломарської обсерваторії у США. Ось як вона виглядає:

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