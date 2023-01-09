Астрономи сфотографували комету, яка пролітає повз Землю вперше за 50 тисяч років

Астрофотографи зробили знімки комети C/2022 E3 ZTF, яка пролітає повз Землю вперше за 50 тисяч років. У лютому 2023 року її можна буде побачити на небі неозброєним оком.
Про це пише Space.com.
Вперше цю комету виявили в березні 2022 року за допомогою інструментів Zwicky Transient Facility Паломарської обсерваторії у США. Ось як вона виглядає:
- У вересні 2022 року Королівська обсерваторія у Гринвічі оголосила переможців конкурсу «Астрономічна фотографія року». Судді розглянули понад 3 000 фоторобіт з усього світу. Премію отримала рідкісна фотографія комети Леонарда. У Королівській обсерваторії назвали це зображення «дивовижним».