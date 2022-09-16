Королівська обсерваторія Грінвіч обрала найкращі астрофотографії року. Перемогла рідкісна комета Леонарда

Королівська обсерваторія Грінвіч оголосила переможців конкурсу «Астрономічна фотографія року». Судді розглянули понад 3 000 фоторобіт з усього світу.

Про це пише BBC.

Премію отримала рідкісна фотографія комети Леонарда. У Королівській обсерваторії назвали це зображення «дивовижним».

Цю комету відкрили у 2021 році. Вона ненадовго з’явилася в полі зору землян, а зараз уже залишила Сонячну систему. Того ж року на Різдво австрієць Джеральд Реманн зробив цей знімок з обсерваторії в Намібії.

«Я був дуже щасливий зробити знімок — це кульмінація моєї фотокар’єри», — сказав він журналістам.

У номінації «Молодий астрономічний фотограф року» перемогли двоє юних фотографів із Китаю — 14-річні Ян Ханьвен і Чжоу Цзечжень. Вони зробили знімок галактики Андромеда.

Ось ще кілька номінантів, які отримали високі оцінки суддів.

Відображення північного сяйва на вкритому льодом ісландському озері над горою Ейстрагорн. Цю фотографію зробив словацький фотограф Філіп Гребенди.

Вражаюча фотографія Місяця, яку зробив молодий фотограф Петер Сабо в Дебрецені, Угорщина.

Туманність IC 1805 — це область, де зосереджена величезна кількість іонізованого газу та міжзоряного пилу. Автор — Петер Фельтоті.

Туманність Спіраль. Фотограф Вейтан Лян зробив це фото в обсерваторії в Чилі.

А це зображення об’єднало знімки, зроблені великими телескопами. Воно показує, як Сонце змінюється з часом — як дерево з кільцями. Автор цього фото Полін Вуллі отримала приз за інноваційність.

А Лун Ден зробив фотографію Чумацького Шляху над горою Мінья Конка в китайській провінції Сичуань.